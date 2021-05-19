«Ростов» объявил, что Алеесами покинет команду

«Ростов» объявил о том, что не будет продлевать контракт с 29-летним защитником Хайтамом Алеесами.

«Большое спасибо всем людям, которые работают в клубе! В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. У меня появилось много друзей в клубе и городе, которые останутся моими приятелями на всю оставшуюся жизнь. Я желаю моим товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто любит футбольный клуб «Ростов», удачи в будущем!» - приводит слова футболиста пресс-служба ростовской команды.

Добавим, что Алеесами сыграл за «Ростов» в 14 матчах, в которых не отличился результативными действиями.