Билялетдинов – о словах Салиховой: Сейчас анализировать выбор тренера для «Спартака» очень тяжело

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на заявление бывшего члена совета директоров московского «Спартака» Заремы Салиховой.

— Сейчас анализировать выбор тренера для самой популярной команды в России очень тяжело. Наверное, идет работа селекционной службы, которая, возможно, видит в Руй Витории потенциал. Посмотрим, какие результаты он будет показывать. «Спартак» — это клуб с богатой историей, с которым многие люди связывают свою жизнь, — приводит слова Билялетдинова «СЭ».

Красно-белые, заняв второе место по итогам сезона -2020/21 РПЛ, будут представлять Россию в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов.