Гол Цубера принес победу сборной Швейцарии над США в товарищеском матче

Сборная Швейцарии в товарищеском матче обыграла команду США со счетом 2:1.

Первыми в игре забили американцы, усилиями полузащитника Себастьяна Лледжета (5-я минута матча), на что швейцарцы ответили голами Рикардо Родригеса (10) и Стивена Цубера (63).

Родригес мог оформить дубль, но не реализовал пенальти на 42-й минуте встречи.

Напомним, что на Евро-2020 сборная Швейцарии сыграет в одной группе со сборными Турции, Италии и Уэльса.

В то же время США будут одним из хозяев чемпионата мира по футболу 2026 года, вместе с Канадой и Мексикой