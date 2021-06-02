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02 июня 11:31
автор: Артур Гичунцев

Семин – о заявке россиян на Евро-2020: Жалко, что не попал Захарян. Он мог быть основным игроком

Футболист московского «Динамо» пропустит турнир по состоянию здоровья.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался после публикации состава сборной России на Евро-2020.

«Думаю, что у Черчесова есть своё мнение на этот состав. Он провёл с ними тренировочный сбор, видит, какая будет тактика, видит здоровье игроков. Поэтому Черчесов сделал свой выбор, что совершенно закономерно. Единственное, что лично мне жалко – по болезни не попал Захарян, который явно мог быть основным игроком. А сборной пожелаем удачи, побед и занять высокое место», – цитирует Семина «Чемпионат».

Добавим, что на групповом этапе команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

К слову, первый матч состоится 12-го числа. В этот день россияне сразятся с бельгийцами. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22.00 мск.

источник: Чемпионат.com
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