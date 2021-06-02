Семин – о заявке россиян на Евро-2020: Жалко, что не попал Захарян. Он мог быть основным игроком

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался после публикации состава сборной России на Евро-2020.

«Думаю, что у Черчесова есть своё мнение на этот состав. Он провёл с ними тренировочный сбор, видит, какая будет тактика, видит здоровье игроков. Поэтому Черчесов сделал свой выбор, что совершенно закономерно. Единственное, что лично мне жалко – по болезни не попал Захарян, который явно мог быть основным игроком. А сборной пожелаем удачи, побед и занять высокое место», – цитирует Семина «Чемпионат».

Добавим, что на групповом этапе команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.

К слову, первый матч состоится 12-го числа. В этот день россияне сразятся с бельгийцами. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22.00 мск.