Роман Павлюченко: Сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020

Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы сборной России на выход в плей-офф Евро-2020.

«Зная потенциал нашей атакующей линии и беря во внимание последние результаты, в каждой игре можно рассчитывать на забитый мяч. Из каких-то даже полумоментов обычно получается выжимать максимум, что показали товарищеские матчи и игры Лиги Наций.

По моему мнению, выступление сборной России будет достаточно успешным – удастся выйти из группы в плей-офф за счет результативного атакующего футбола, причем голы стоит ждать в каждой встрече», – цитирует Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Ранее прогноз на выступление россиян дал бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.