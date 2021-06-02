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02 июня 23:59
автор: Максим Скороходов

Франция разгромила Уэльс в товарищеском матче

Валлийцы большую часть встречи провели в меньшинстве.

Сборная Франции в товарищеском матче победила команду Уэльса. Встреча прошла в Ницце и завершилась со счетом 3:0.

Голами отличились Килиан Мбаппе (34-я минута встречи), Антуан Гризманн (47) и Усман Дембеле (79).

Отметим, что французский форвард «Реала» Карим Бензема провел первую игру за национальную команду впервые с 2015 года. Он сыграл полный матч и не реализовал пенальти на 27-й минуте. К слову, после его назначения в составе сборной Уэльса удалили полузащитника Неко Уильмса. Он пытался спасти команду от гола, сыграв рукой.

Добавим, что 8 июня действующие чемпионы мира сыграют контрольный поединок с болгарской сборной, а команда Уэльса тремя днями ранее встретится с коллективом из Албании.

Товарищеский матч. Ницца, Франция

Франция Уэльс 3:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 34, Гризманн, 47, Дембеле, 79.

Нереализованный пенальти: Бензема (Франция), 27.

Удаление: Н. Уильямс (Уэльс), 26.

источник: «Советский спорт»
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