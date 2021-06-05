Газизов прокомментировал слова Салиховой о своем влиянии на футболиста «Спартака» Игнатова

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова спутницы хозяина клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой о влиянии на хавбека Михаила Игнатова.

Ранее Салихова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором заявила, что Газизов вместе с агентом Александром Маньяковым терроризировали футболиста за то, что он отказался уйти в бесплатную аренду в «Уфу».

«Можете написать так: отказываюсь реагировать на эту тему», - приводит слова Газизова «СЭ».

Напомним, что функционер работал в «Спартаке» с 10 июля 2020-го по декабрь прошлого года. После этого он вернулся в «Уфу», где занимает должность генерального директора.

Добавим, Игнатов в минувшем сезоне провел три матча за основной состав красно-белых и не отметился результативными действиями.