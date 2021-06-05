Зарема Салихова: Друг Газизова Маньяков терроризировал Игнатова, угрожая разбирательствами

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила потенциал полузащитника Михаила Игнатова, а также рассказала, как пыталась через Шамиля Газизова предотвратить его трансфер в «Уфу».

«Верю в Михаила Игнатова, который сильно вырос, повзрослел, забросил подальше игровую приставку. Предстоящий сезон должен стать важным в плане становления Михаила как игрока основы. У него был не простой год. Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. На мои требования к гендиректору прекратить разборки и отвалить от игрока «Спартака», ответ был такой: «Это их личное дело, пусть сами разберутся!» На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу агенту практически все. Плюс сказалась желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в «Уфу».

Я была категорически против отдавать своих игроков в башкирский клуб, еще и бесплатно и без права обратного отзыва в зимнее окно. Лично мне смешны были разговоры про то, что «Уфа» станет нашим фармом (имеется ввиду фарм-клуб – прим. Редакции). «Спартаку» не нужно мараться в таких историях. Если заводить «фармы», то в Европе. Это моя принципиальная позиция», – написала Салихова в своем Telegram-канале.