Азмун может заменить Джеко в «Роме»

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что «Рома», в случае успешной продажи Эдина Джеко, может приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Изначально «Рома» хотела купить форварда «Торино» Андреа Белотти, но туринский клуб отверг предложение «римлян».

Источник также отмечает, что команда, которую в новом сезоне возглавит Жозе Моуринью, может и не покупать нового нападающего, а дождаться окончания контрактов Белотти или Азмуна, чьи соглашения с клубами истекают в следующем году.

Добавим, что 26-летний страйкер «Зенита» в прошлом сезоне отличился 19 голами и шестью результативными передачами.

Популярный портал Transfermarkt оценивает Азмуна в 25 миллионов евро.