Лаудруп раскритиковал УЕФА за решение продолжить матч Дания - Финляндия после инцидента с Эриксеном

«Когда происходят такие вещи, то игроки испытывают сильный эмоциональный стресс, они и не могут принимать важные решения, как в обычной ситуации. Кто-то обязан был сказать: «Мы остановимся на этом». Но игроков поставили перед непонятным выбором: доигрывать матч сразу или выйти на поле на следующий день в 12. Извините, но я не считаю, что это нормальный выбор.Решение о продолжении игры после такого события я считаю неправильным. Людям из УЕФА следовало бы понять, что этим вечером матч не может быть доигран. Тем не менее я горжусь футболистами сборной Дании, которые смогли выйти на поле после такого и хорошо сыграть», — цитирует Лаудрупа BT.Напомним, что 12 июня в Копенгагене во время игры Дания - Финляндия Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле в конце второго тайма и какое-то время находился между жизнью и смертью. 29-летнего датчанина доставили в госпиталь, футболист пришел в сознание, после чего было решено продолжить встречу. Матч начался в 19.00 по московскому времени, а продолжился после перерыва в 21.30. Финны сумели забить единственный мяч во втором тайме и выиграли 1:0.