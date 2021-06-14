Источник: Марсело может продолжить карьеру в «Эвертоне или «Лидсе»

Английские «Эвертон» и «Лидс» заинтересованы в подписании контракта с защитником «Реала» Марсело. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, бразилец покинет мадридскую команду после назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера. В услугах 33-летнего футболиста заинтересованы «Эвертон», в котором ранее работал Анчелотти, а также «Лидс». Марсело рассчитывает подписать контракт на два сезона.

Напомним, что Марсело выступает за «королевский» клуб с 2007 года. В составе сливочных он провел 528 матчей, забил 38 голов и сделал 101 результативную передачу.