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14 июня 10:56
автор: Степан Шереметьев

Источник: Марсело может продолжить карьеру в «Эвертоне или «Лидсе»

Текущее соглашение футболиста с мадридским «Реалом» рассчитано до лета 2022 года.

Английские «Эвертон» и «Лидс» заинтересованы в подписании контракта с защитником «Реала» Марсело. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, бразилец покинет мадридскую команду после назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера. В услугах 33-летнего футболиста заинтересованы «Эвертон», в котором ранее работал Анчелотти, а также «Лидс». Марсело рассчитывает подписать контракт на два сезона.

Напомним, что Марсело выступает за «королевский» клуб с 2007 года. В составе сливочных он провел 528 матчей, забил 38 голов и сделал 101 результативную передачу.

источник: The Mirror
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