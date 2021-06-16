Черчесов - о победе над Финляндией на Евро-2020: Мы практически все делали, как хотели

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями об игре своих подопечных в матче группы B чемпионата Европы против Финляндии (1:0).

«Я доволен для начала результатом, нам нужна была победа, мы ее добились. С точки зрения сценария, мы практически все делали как хотели, вскрывали оборону. Естественно, не все до конца получалось в плане исполнения, но это нормально, соперник тоже играл. Игроки молодцы большие, двигаемся дальше. Мы выходим играть в футбол, у тебя есть моменты, надо забивать вне зависимости от чего-либо. Мы изучим наших соперников, которые завтра играют», - сказал наставник в эфире телеканала «Матч ТВ».

После двух туров сборная России занимает второе место в таблице группы В, имея в активе три очка. В третьем туре подопечные Черчесова сыграют 21 июня в Копенгагене с командой Дании.