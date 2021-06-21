Ринат Дасаев: Уверен, что с Данией не будет много моментов

Экс-вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился своими ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.

«Датчане наверняка захотят победить при своих болельщиках. Будет тяжелая игра. С финнами нам где-то повезло, но с Данией не будет изобилия моментов и ударов у ворот Шмейхеля.

Очень важно хорошо сыграть в защите, ведь нас устроит ничья », - цитирует Дасаева «Спорт-Экспресс».

На данный момент россияне занимают второе место с тремя очками, датчане замыкают таблицу группы В, у них ноль очков.