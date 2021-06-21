Виктор Онопко: с Данией нельзя играть в открытый футбол

Экс-защитник сборной России Виктор Онопко поделился своими ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Дании.

«В игре с финнами сборная России правильно перестроилась, теперь нужно грамотно играть как в защите, так и в атаке. Вы не можете открыться с первых минут, бегать с голыми шашками, давать оппоненту пространство, блокировать подачу с края - Дания хороша в этом», - отметил Онопко в интервью «Чемпионат.com».

После двух туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе с тремя очками перед заключительной встречей.