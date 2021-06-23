Андрей Червиченко: Черчесов на ЧМ брал в сборную сильнейших, а сейчас взял удобных

- Начнем с матча с Данией…

- Первый тайм играли очень неплохо, но если ты не забиваешь свои моменты на таком уровне, на кого тогда надеяться? У наших были три возможности открыть счет, пока датчане на мандраже. Забили хотя бы один, и была бы совсем другая игра.

А потом вся эта хлипкая конструкция Черчесова рухнула, как карточный домик. Потому что он больше занимался своими гешефтами и самолюбованием, чем наигрываем состава. Занимался поездками в свои австрийские пенаты, когда нужно было налаживать в сборной взаимосвязи. Отсутствие этих взаимосвязей и вылилось в эпизод с пасом Зобнина на Поульсена.

Разве можно было себе такое представить, когда в воротах был Акинфеев, а в защите браться Березуцкие и Игнашевич? Какой матч Зобнин с Сафоновым вместе играли – второй? Вот вам и результат.

А финнам забили всего один. Можно же было финнам два забивать и попытаться выйти с третьего места. Что тут говорить – полный провал.

- Но ведь и футболисты в наличии сейчас у нас, прямо скажем, не самого приемлемого уровня. Что тут тренер может сделать?

- Не соглашусь. На ЧМ-2018 Черчесов брал сильнейших, а сейчас брал удобных, близких себе, которые его устраивали по каким-то причинам.