Михаил Боярский: Если французы не хотят к нам ехать на четвертьфинал, то пускай так и делают

Народный артист России Михаил Боярский отреагировал на заявление министра спорта Франции Роксаны Марасиняню с просьбой к болельщикам «трехцветных» не приезжать в Санкт-Петербург на четвертьфинал Евро-2020.

«У нас прекрасная организация турнира, был опыт 2018 года. Береженного бог бережет. Если они так решили, то пускай они так и поступают. Меня они совершенно не волнуют. После победы на чемпионате мира-2018 года меня не интересует Франция», — приводит слова актера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по мнению французского политика в России очень плохая эпидемиологическая обстановка.

Матч 1/4 финала в Санкт-Петербурге намечен на 2 июля.