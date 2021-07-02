Евро-2020. Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал

Сборная Испании в серии пенальти уступила команде Швейцарии в матче четвертьфинала Евро-2020.
В основное время мяч после удара защитника Жорди Альбы в свои ворота отправил Денис Закария (8-я минута). У швейцарцев гол забил Шердан Шакири (68).
В дополнительное время командам не удалось отличиться и выявить победителя. В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Испании. Подопечные Владимира Петковича допустили три промаха, решающий на счету Рубена Варгаса.
Таким образом, испанцы вышли в полуфинал чемпионата Европы, где сыграют с победителем встречи Бельгия - Италия. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.
Евро-2020
1/4 финала
Швейцария - Испания - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) Пенальти: - 1:3.
Голы: Шакири, 68 - Закария, 8 (автогол)
Послематчевые пенальти: Бускетс - 0:0, Гавранович - 1:0, Ольмо - 1:1, Шер - 1:1, Эрнандес - 1:1, Аканджи - 1:1, Морено - 1:2, Варгас - 1:2, Оярсабаль - 1:3.
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер (Мбабу, 101), Фройлер, Закария (Шер, 101), Эмболо (Варгас, 23), Шакири (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+2), Сеферович (Гавранович, 82).
Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес (Тиагу Алькантара, 113), Жорди Альба, Коке (М.Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Эрнандес, 119), Торрес (Ойярсабаль, 91), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).
Предупреждения: Видмер, 67. Ляпорт, 90+3. Гавранович, 120+1.
Удаление: Фройлер, 77 (грубая игра).
2 июля. Санкт-Петербург.