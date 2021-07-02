Евро-2020. Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал

Сборная Испании в серии пенальти уступила команде Швейцарии в матче четвертьфинала Евро-2020.

В основное время мяч после удара защитника Жорди Альбы в свои ворота отправил Денис Закария (8-я минута). У швейцарцев гол забил Шердан Шакири (68).

В дополнительное время командам не удалось отличиться и выявить победителя. В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Испании. Подопечные Владимира Петковича допустили три промаха, решающий на счету Рубена Варгаса.

Таким образом, испанцы вышли в полуфинал чемпионата Европы, где сыграют с победителем встречи Бельгия - Италия. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.

Евро-2020

1/4 финала