Константин Генич: Дания котируются фаворитом в матче с Чехией, но не так все однозначно

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Дании и Чехии.

«Датчане котируются фаворитами, но не так все однозначно. У чехов очень организованная команда, играющая в современной манере, очень хорошо прессингующая. Если посмотреть статистику, то сборная Чехии допускает по своим воротам меньше всего ударов на этом Евро.

Датчане забили восемь голов в двух матчах, но здесь большого количества голов я не жду. Опять датчане сыграют в три центральных защитника, но не исключено, что Кристенсен может выдвинуться в опорную зону. Команды могут рискнуть, забравшись уже так высоко, и подарить нам яркий и результативный футбол, но я сомневаюсь. Глобальная мысль – большого количества голов быть не должно», – приводит слова Генича «РБ-Спорт».

Встреча Чехия – Дания состоится 3 июля в Баку на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в 1/8 финала Чехия обыграла Голландию (2:0), а Дания оказалась сильнее Уэльса (4:0).