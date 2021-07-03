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03 июля 13:07
автор: Степан Шереметьев

Нобель Арустамян: Шомуродов не покинет «Дженоа» в летнее трансферное окно

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

Известный журналист Нобель Арустамян заявил, что форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов не покинет команду в летнее трансферное окно.

«Этим летом „Дженоа“ не планирует продавать Шомуродова. В клубе приняли решение, что за полгода в Генуе могут поднять цену на узбека», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, что узбекский нападающий перешел в «Дженоа» из «Ростова» в октябре 2020 года за 7,5 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 32 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. По оценке портала Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет семь миллионов евро.

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