«Спартак» планирует продать часть игроков перед стартом чемпионата

Дмитрий Попов, спортивный директор московского «Спартака», сообщил, что клуб планирует продать некоторых игроков, чтобы составить шорт-лист для последующих трансферов.

«Из-за лимита мы ограничены тем, что сначала мы должны продать топовых игроков, по которым будут предложения», - цитирует Попов «Матч ТВ».

По его словам, идут разговоры о поиске нового клуба для команды нападающего Педро Роши, но впереди еще долгий путь.

«Мы работаем над этим. Я уже много раз повторял, что наша задача - его устроить», - добавил Попов.

По итогам прошлого сезона «Спартак» попал в квалификацию Лиги Чемпионов.