В «Зените» пояснили, почему Малком не едет на Олимпиаду

В пресс-службе «Зенита» сообщили «СЭ», что клуб готов отпустить бразильского нападающего Мальколма на Олимпийские Игрры в Токио. Изначально форвард попал в олимпийскую сборную Бразилии, но до финальной заявки не дошел. Это означает, что Мальком не пропустит стартовые матчи чемпионата России.

«Стороны были в тесном контакте, недопонимания нет. Клуб был готов выпустить Малькома на турнир в Токио. При этом ему предстояло пройти предсезонную подготовку в «Зените», который был готов обеспечить игроку оптимальную подготовку к Олимпийским играм. Поэтому на данном этапе футболист находится в распоряжении команды и готовится к сезону», - сказали в пресс-службе« Зенита ».

В прошлом сезоне Мальком сыграл 21 матч в составе Тинькофф РПЛ, забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач.