РФС проведет служебную проверку в отношении Хубулова

РФС в ближайшее время проведет служебную проверку в отношении хавбека «Алании» Владимира Хубулова.

- Информация из СМИ является поводом для начала служебной проверки, которая будет произведена в ближайшее время, - цитирует ТАСС службу коммуникаций РФС.

Напомним, в четверг российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8. Сразу после матча Хубулов написал теннисистке ряд нецензурных сообщений в Instagram.

Добавим, что «Алания» и Хубулов уже извинились перед теннисисткой. Кроме того, владикавказский клуб сообщил, что наказал полузащитника на сумму в размере трех месячных окладов.