Семак рассказал о будущем Лунева и Жиркова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с контрактами вратаря Андрея Лунева и защитника Юрия Жиркова.

«Предложение Андрею поступало несколько раз, вопрос, насколько я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию и Андрея, и позицию клуба. Жирков, к сожалению, получил серьезную травму, наши врачи отправили его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по выздоровлению. Юра сейчас проходит реабилитацию в Москве, все зависит от того, насколько быстро он поправится. Мы с ним поговорили, вернемся к разговору после того, как он оправится от травмы. Наверное, он сам многое поймет, сможет ли продолжать играть, но мы все равно будем обсуждать ситуацию в любом случае », - цитирует Семака Bobsoccer.

Напомним, Юрий Жирков получил травму в матче первого тура с Бельгией. С тех пор защитник не играл за сборную России.