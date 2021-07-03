Дюпин и Макаров присоединились к «Рубину»

Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» Денис Макаров и Юрий Дюпин, находившиеся в составе сборной России, присоединились к команде после десятидневного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B. Команда обыграла сборную Финляндии (1: 0) и потерпела два поражения - от бельгийцев (0:3) и датчан. (1:4). Вратарь Дюпин и полузащитник Макаров не участвовали ни в одном матче турнира.

«Рубин» проведет товарищеский матч с «Уралом» 5 июля в Казани.