В «Сочи» перешел бывший игрок «Гранады»

24-летний ивуарийский полузащитник «Меца» Викторьен Ангбан продолжит карьеру в Сочи, сообщает пресс-служба российского клуба.

Викторьен является воспитанником лондонского «Челси», но начал свою профессиональную карьеру в бельгийском «Сен-Трюйден». Также полузащитник играл за испанскую «Гранаду» и французский «Мец», в составе французов сыграл 31 матч за минувший сезон. Кроме того, Викторьен является игроком сборной Кот-д'Ивуара, за которую провел 13 официальных встреч.

Сочи занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги в сезоне 2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Конференций.