Евро-2020. После первого тайма Дания обыгрывает Чехию благодаря голам Дилейни и Дольберга

В Баку завершился первый тайм четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Чехии и Дании.
Счет после первого тайма 2:0 в пользу команды Каспера Хьюманда.
На пятой минуте встречи гол забил полузащитник датчан Томас Дилейни. Он отправил мяч в ворота после удара головой. Каспер Дольберг отличился на 42-й минуте.
Добавим, что победитель встречи сыграет в полуфинале турнира либо с Украиной, либо с Англией. Эти команды начнут свой очный поединок в 22:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»