Андрей Аршавин: Может быть кто-то из молодежки «Зенита» окажется в основной команде по ходу сезона

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин оценил возможности юных игроков после товарищеского матча клуба против «Шальке» (0:0).

«Молодые игроки для основы «Зенита»? В ходе этого сезона, может быть, кто-то и окажется там. Пока что, думаю, это больше возможность тренеру познакомиться с ребятами, кому-то потренироваться. Из этого надо исходить», - приводит Sport24 слова экс-футболиста.

Отметим, что во втором тайме матча на поле вышел 18-летний вратарь «Зенита» Даниил Одоевский. Он отразил пенальти на 65-й минуте.