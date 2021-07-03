Сборной Дании вручили футболку чешской команды с фамилией Эриксена

Перед матчем 1/4 финала Евро-2020 капитан сборной Чехии Томаш Соучек вручил игроку команды Дании Симону Кьеру футболку чешского коллектива с фамилией датчанина Кристиана Эриксена.

Как сообщает «Чемпионат», на майке с номером десять написаны пожелания выздоровления футболисты. Также на футболке присутствуют автографы игроков чешской сборной.

Капитан датчан Симон Кьер с подарком в виде чешской футболки с фамилией Эриксен на спине ❤️#ЕВРО2020 pic.twitter.com/omWHmzxZe7 — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 3, 2021

В эти минуты идет второй тайм матча, счет 2:1 в пользу Дании.