Евро-2020. Стерлинг выйдет в стартовом составе сборной Англии в матче против команды Украины

УЕФА опубликовал стартовые составы сборных Украины и Англии на матч четвертьфинала чемпионата Европы.
Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Караваев, Матвиенко.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.
Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Напомним, что в 1/8 финала турнира украинская команда обыграла в дополнительное время Швецию (2:1). Сборная Англии в первом раунде плей-офф победила Германию (2:0).