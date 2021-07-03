Сергей Семак: Допускаю, что Одоевский может быть основным вратарем «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, кто станет основным голкипером команды в новом сезоне РПЛ.

«Одоевский начнет сезон основным вратарем? Я допускаю все. На данный момент у нас есть два вратаря, которые ведут борьбу за место основного. Конечно, у Миши Кержакова больше опыта, но все будет решаться, исходя из контрольных матчей», - цитирует наставника Sport24.

Добавим, что сегодня «Зенит» сыграл вничью в товарищеском матче с «Шальке» (0:0) 18-летний Даниил Одоевский отразил пенальти на 65-й минуте.