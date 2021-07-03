Васильев - Черчесову: У вас есть возможность уйти с высоко поднятой головой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в открытом письме призвал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова уйти в отставку.

«Неоправданно завышенные зарплаты наших футболистов сыграли с ними злую шутку: они потеряли мотивацию и самовозвели себя в ранг звёзд. Они потеряли ту нить, которая связывает спортсмена, выступающего за страну, и народ, живущий за МКАДом на зарплату в 15-20 тысяч рублей. Страна простила бы им любое поражение, если бы игроки боролись за каждый мяч как в последний раз! К сожалению, ничего подобного на поле мы не увидели. Станислав Саламович, у Вас есть возможность уйти с высоко поднятой головой, снискав глубокое уважение у граждан нашей страны», – приводит «Чемпионат» обращение бывшего биатлониста.

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. Подопечные Черчесова набрали три очка в трех матчах, обыграв сборную Финляндии (1:0), а также потерпев поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Российская команда заняла четвертое место в группе B.