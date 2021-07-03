Евро-2020. Сборная Англии разгромила команду Украины и вышла в полуфинал на Данию

Сборная Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 нанесла крупное поражение команде Украины - 4:0.
Игра проходила на Олимпийском стадионе в Риме.
В составе победителей дубль оформил нападающий Харри Кейн (4-я и 50-я минуты). По мячу забили Харри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63).
Добавим, что в полуфинале Евро-2020 сборная Англии встретится с командой Дании. Матч пройдет 7 июля в Лондоне.
Украина покидает турнир. Команда Андрея Шевченко вышла в плей-офф с третьего места в группе, а затем переиграла команду Швеции (2:1).