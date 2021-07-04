Гол и две передачи Месси помогли Аргентине разгромить Эквадор и выйти в полуфинал Кубка Америки

В четвертьфинале Кубка Америки сборная Аргентины уверенно обыграла команду Эквадора - 3:0.

Лучшим на поле был форвард аргентинцев Лионель Месси. Капитан команды отметился забитым голом и двумя результативными передачами. Также по одному мячу на свой счет записали Родриго Де Пауль и Лаутаро Мартинес.

Примечательно. что на 92-й минуте защитник Эквадора Пьеро Инкапье получил прямую красную карточку.

Таким образом, в полуфинале Аргентина сыграет с Колумбией, которая оказалась сильнее Уругвай (0:0, 4:2 по пен.).