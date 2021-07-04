Кейн признан лучшим игроком матча Украина - Англия на Евро-2020

В 1/4 финала чемпионата Европы-2020 сборная Англии обыграла команду Украины - 4:0.

Лучшим игроком матча был признан Гарри Кейн. Нападающий провел на поле 73 минуты и забил два гола.

«Ушел с поля, когда результат матча был очевиден. Забил два мяча, действовал стабильно, нанес прекрасный удар по воротам, с которым справился вратарь. Кейн постепенно набирает уверенность, а с ним это делает и вся сборная Англии», - оценил выступление Кейна технический наблюдатель УЕФА Жан-Франсуа Домерг.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».