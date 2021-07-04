«Мои ребята сыграли безупречно». Саутгейт - после победы над Украиной на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над Украиной (4:0) в 1/4 финала чемпионата Европы-2020.

«Мы не хотели делать шаг назад. Просто хотели воспользоваться своим шансом и добыть победу, чтобы удача не играла в нашей судьбе никакой роли. Считаю, что сегодня вечером мои ребята сыграли безупречно», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».