Шевченко - о вылете Украины из Евро-2020: У моей команды есть свой стиль, мы провели отличный турнир

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение своей команды от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Мы провели отличный турнир. У моей команды есть свой стиль, от которого она не отказывается вне зависимости от результата и соперника. С этой точки зрения мы показали хороший футбол. Сегодня футболисты сделали все, что было в их силах. Хочу их за это поблагодарить», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».