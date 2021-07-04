Ярмоленко - о поражении от Англии: Мы задержались на Евро-2020 дольше, чем Германия и Португалия

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение своей команды от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Англичане заслуженно выиграли, я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Нас надломил быстрый мяч. Была стратегия и тактика на игру, но когда ты пропускаешь уже в дебюте, то сразу все ломается, и приходится перестраиваться. У нас отличная команда, нас ничего не сломает.

Для нашей сборной огромное достижение дойти до этой стадии. Задержались на турнире дольше, чем Германия и Португалия. Хочу поздравить с этим наших болельщиков», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».