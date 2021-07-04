«Забили четыре, не пропустили - вечер сложился идеально». Кейн - о победе над Украиной

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над Украиной (4:0) в 1/4 финала чемпионата Европы-2020.

Форвард отметился двумя голами.

«Очень важно выйти на пик формы в самый нужный момент. Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили - вечер сложился идеально», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».