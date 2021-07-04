Забарный - о вылете Украины из Евро: Многие впервые попали на крупный турнир, это очень важный опыт

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение своей команды от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Я думаю, это был отличный турнир для нас. Многие впервые попали на такой крупный турнир. Во-первых, это очень важный опыт. Мы поняли, что это такое - играть на таком уровне, против сильных команд. Это будет полезно в будущем. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков - даже тех, кто не смог прийти на стадион и поддерживал нас дома. Огромное вам спасибо. Я горжусь нашей страной», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».