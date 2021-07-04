«Мы не собираемся на этом останавливаться». Магуайр - о выходе Англии в полуфинал Евро-2020

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал победу своей команды над Украиной (4:0) в 1/4 финала чемпионата Европы-2020.

«Прекрасные ощущения! Второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире - это серьезное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди еще один важный матч, и мы хотим на этот раз пройти дальше», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».