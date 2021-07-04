В 1/4 финала чемпионата Европы-2020 сборная Англии обыграла команду Украины - 4:0.

Команда Гарета Саутгейта сохранила свои ворота «сухими» в пяти встречах Евро-2020, а также в двух товарищеских играх перед турниром с Австрией (1:0) и Румынией (1:0).

Таким образом, Англия впервые в истории не пропускает в семи матчах кряду. «Сухая» серия родоначальников футбола составляет 662 минуты.

Англичане пробились в полуфинал турнира, где сыграют с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».