Месси превзошел Роналду по голам со штрафных

В четвертьфинале Кубка Америки сборная Аргентины уверенно обыграла команду Эквадора - 3:0.

Лучшим на поле был форвард аргентинцев Лионель Месси. Капитан команды отметился забитым голом и двумя результативными передачами.

Один из мячей нападающий забил прямым ударом со штрафного. Это был 58-й гол, забитый Месси таким образом. По данному показателю Лионель превзошел форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого 57 таких мячей.

Добавим, что в полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с Колумбией, которая оказалась сильнее Уругвай (0:0, 4:2 по пен.)