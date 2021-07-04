Миколенко - о поражении от Англии: В матче с таким соперником даже один гол сложно отыгрывать

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение своей команды от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Англия была одним из наших самых сильных соперников на Евро, но слабых здесь и не бывает. Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счет.

Не хотел бы говорить о нашем выступлении на Евро по горячим следам. Моя задача - выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я ни сыграл.

Два пропущенных гола во втором тайме? Всегда сложно отыгрываться со счета 0:2, особенно когда пропускаешь быстрые мячи. В матче с таким соперником даже один гол сложно отыгрывать, а два - на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил», - приводит слова Миколенко Football.ua.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».