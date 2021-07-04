Сергей Ребров: Сборная Англии - один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы

Экс-игрок сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал итог матча четвертьфинала Евро-2020 с Англией (0:4).

«0:4 - это много. Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен. За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии - один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Вместе с Италией», - приводит слова Реброва «Команда №1».

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».