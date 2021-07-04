«Это был серьезный психологический удар». Караваев - о первом пропущенном голе в матче с Англией

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Это, конечно, была очень тяжелая игра. Мы сделали много ошибок, особенно при стандартах. Пропускать в начале каждого тайма особенно тяжело. Это был серьезный психологический удар, потому что мы были хорошо готовы к игре.

Мы изучали соперника, знали, что они очень хорошо используют свободные зоны сзади. В первом тайме мы играли хорошо, даже после пропущенного гола. Не позволили им создать много моментов. У нас тоже была пара моментов. Но класс сказывается, нельзя ни на секунду терять концентрацию, потому что на этом уровне достаточно дать сопернику полшанса, и он тебя накажет. Нам обязательно нужно уделять больше внимания стандартам», - приводит слова Караваева официальный сайт УЕФА.

Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».