Дмитрий Свищев: Уровень англичан однозначно выше - это было видно на протяжении всей игры

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал итог матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Украина - Англия (0:4).

«Уровень англичан однозначно выше - это было видно на протяжении практически всей игры. В первой половине матча наши соседи достаточно активно боролись: даже создали несколько перспективных атак. На давайте честно: английский футбол - это английский футбол. Итоговый результат говорит о многом.

Некоторые наши соотечественники думают, что лучше не выйти из группы, чем разгромно проиграть в четвертьфинале? Такой логики я еще не слышал. Конечно, нет. Чем дальше прошла сборная, тем более успешно можно расценивать ее выступление. Команда Украины в рейтинге стоит выше России - результат мы видим», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Таким образом, Англия пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».