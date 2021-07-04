«Барселона» хочет разорвать контракты с Пьяничем и Юмтити, чтобы продлить соглашение с Месси

Испанская «Барселона» намерена расстаться с двумя футболистами, чтобы продлить контракт с капитаном Лионелем Месси. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы хотят разорвать соглашения с защитником Самюэлем Юмтити и полузащитником Миралемом Пьяничем. Обоих уже уведомили об этом.

Отмечается, что «Барселона» намерена расстаться с футболистами, чтобы сократить зарплатную ведомость и удовлетворить требования Месси. С 1 июля аргентинец находится в статусе свободного агента.

В свою очередь, Юмтити и Пьянич уходить не собираются. Защитник намерен доказать Рональду Куману, что достоин места в команде, а Пьянич изучает рынок, где им интересуются «Ювентус», «Интер» и «ПСЖ».

Напомним, Пьянич выступает за «Барселону» с 2020 года, куда перешел из «Ювентуса», а Юмтити играет в составе каталонцев с 2016-го.