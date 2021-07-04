Анзор Кавазашвили: Шевченко привил игрокам сборной Украины любовь к красивому футболу

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазавшили прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Шевченко - отличный тренер, он привил игрокам сборной Украины любовь к красивому футболу. Но Англия слишком грамотно и ответственно подходит ко всем матчам на этом турнире, у них великолепная оборонительная линия, которую очень сложно вскрыть. Они впервые пробились в четвертьфинал ЧЕ именно с Шевченко, так что странно говорить об увольнении после проигрыша сильному сопернику.

Украинцы молодцы, у них федерация футбола принимает правильные решения. Догадались же они сразу назначить Шевченко тренером сборной. Шевченко целиком и полностью пропитан этим видом спорта, он настоящий профи», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

Напомним, что Шевченко возглавляет национальную команду с июля 2016 года. Под руководством специалиста Украина впервые пробилась в 1/4 финала Евро.

Англия вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».