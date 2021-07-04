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04 июля 12:21
автор: Степан Шереметьев

Сергей Семак: У «Зенита» нет возможности приглашать сильных российских игроков. Это дорого

Сине-бело-голубые трижды подряд стали чемпионами России.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился планами клуба на летнее трансферное окно.

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров», - приводит слова специалиста BobSoccer.

В данный момент «Зенит» находится на сборах в Австрии. 17 июля петербургский клуб должен провести матч за Суперкубок России с «Локомотивом» в Калининграде.

Напомним, что в прошлом сезоне сине-бело-голубые стали чемпионами России, завоевав третий титул кряду.

источник: Bobsoccer
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