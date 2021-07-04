Дмитрий Селюк: Вчера украинцы были мальчиками для битья. Они сами не верили в себя

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Англии (0:4) в четвертьфинале чемпионата Европы-2020.

«Видимо, сказался небольшой опыт таких турниров. Бежали до какого-то момента, впервые вышли в четвертьфинал и вроде выдохнули. Вчера украинцы были мальчиками для битья. Было ощущение, что они сами не верили в себя. Они достигли четвертьфинала - молодцы, аплодисменты, а дальше они остановились, хотя можно было попробовать навязать борьбу. Было понятно, что Англия их обыграет, класс есть класс, но украинцы сдались без боя», - приводит слова Селюка Sport24.

Отметим, что Украина впервые пробилась в 1/4 финала Евро.

Англия вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Данией, обыгравшей Чехию (2:1). Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».